Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что США оккупировали Европу при помощи НАТО

Политика
Секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что США оккупировали Европу при помощи НАТО

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты оккупировали Европу, используя для этого рычаги НАТО. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

«Создав для своих нужд механизмы Североатлантического альянса, США, по сути, оккупировали Европу», — констатировал Патрушев.

По словам секретаря СБ Рф, поставленные в положение безысходности европейские чиновники превратили Старый Свет в экономическую базу для американских экспериментов. А натовское командование под управлением Пентагона напрямую контактирует с производителями оружия, не учитывая мнения других стран.

Патрушев сказал и о том, что расширение альянса позволяет Вашингтону контролировать дополнительные территории Восточной Европы.

В связи с этим показательным является алгоритм присоединения новых государств к НАТО, который предписывает присягать хозяину путем передачи ратификационных документов не кому-либо, а правительству США, указал секретарь российского Совбеза.

Ранее секретарь СБ РФ Николай Патрушев назвал условие для возвращения стабильности в Европу.
патрушев оон США
Военкоры ФАН