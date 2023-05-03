По словам секретаря СБ Рф, поставленные в положение безысходности европейские чиновники превратили Старый Свет в экономическую базу для американских экспериментов. А натовское командование под управлением Пентагона напрямую контактирует с производителями оружия, не учитывая мнения других стран.