Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты оккупировали Европу, используя для этого рычаги НАТО. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».
«Создав для своих нужд механизмы Североатлантического альянса, США, по сути, оккупировали Европу», — констатировал Патрушев.
По словам секретаря СБ Рф, поставленные в положение безысходности европейские чиновники превратили Старый Свет в экономическую базу для американских экспериментов. А натовское командование под управлением Пентагона напрямую контактирует с производителями оружия, не учитывая мнения других стран.
Патрушев сказал и о том, что расширение альянса позволяет Вашингтону контролировать дополнительные территории Восточной Европы.
В связи с этим показательным является алгоритм присоединения новых государств к НАТО, который предписывает присягать хозяину путем передачи ратификационных документов не кому-либо, а правительству США, указал секретарь российского Совбеза.
Ранее секретарь СБ РФ Николай Патрушев назвал условие для возвращения стабильности в Европу.