Португальский футболист Криштиану Роналду возглавил рейтинг богатейших спортсменов в списке Forbes

Футболист Криштиану Роналду возглавил рейтинг спортсменов с самыми высокими доходами.
В рейтинге журнала Forbes, учитывались все заработные платы, а так же денежные бонусы, которые были заработаны спортсменами в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года.
Суммарный доход футболиста за 12 месяцев был оценен в 136 миллионов долларов. Роналду на футбольном поле заработал только треть суммы — 46 миллионов долларов. Еще 90 миллионов долларов спортсмен заработал за пределами стадиона, в том числе рекламой.
Forbes при расчете данной суммы учитывал период временного простоя футболиста между сменами клубов и доходами от двух контрактов в этом сезоне.
Ранее стало изветно, что «Арсенал» обыграл «Челси» в чемпионате Англии и возглавил турнирную таблицу.