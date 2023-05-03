В Бундестаге заявили, что Германии следует ввести в строй рабочую нитку СП-2

Депутат заявил, что ФРГ нуждается в газе на промежуточный период для того, чтобы осуществить использование возобновляемых источников энергии. Государство планирует добиться независимости от ископаемого топлива, но для этого потребуется некоторое время. Эрнст считает, что в интересах страны необходимо использовать нитку трубопровода СП-2, которая по сей день работает, потому что российский газ надежный и дешевый.