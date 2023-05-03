Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал «бесцеремонным» подготовку США к ядерным испытаниям

США планирует возобновление ядерных испытаний в обход международных договоренностей. Об этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал в интервью «Известиям».
По мнению главы ФСБ, правящая элита США с легкостью рассуждает о необходимости военного поражения России и подготовке к новым военным конфликтам, так как Запад не переживал «ужасов блокады, разрушений, голода, концлагерей».
«Цинично принимают решение передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками», — заявил Патрушев, имея в виду передачу США ядерных технологий Австралии в рамках военного объединения AUKUS.
Политик прокомментировал подготовку Соединенных Штатов Америки к возобновлению натурных атомных испытаний, назвав это «бесцеремонным» нарушением международных договоренностей.
Ранее Патрушев сообщил о планах по усилению контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на социальную поддержку жителей новых регионов РФ.