Актриса Лиза Арзамасова привела сына на танцы

Актриса Лиза Арзамасова в свои 28 лет растит сына Льва, которому летом исполнится два года. Во всем ей помогает муж Илья Авербух. Об этом сообщает Телепрограмма.
Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Папины дочки» в этот раз пришла на занятия по танцам с сыном, о чем сообщила в своих социальных сетях. Она исполняла чувственный танец в стиле танго. В то же время Лев оценивающим взглядом смотрел на маму и изредка покачивал головой.
Подписчики подчеркнули, что мальчик показал свой характер. Многие посчитали, что он похож на папу. Другие называли его директором. Сама же актриса получила множество комплиментов от фанатов.
Ранее сообщалось, что подписчики артистки Елизаветы Арзамасовой растрогались из-за видео с ее сыном.