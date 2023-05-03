Актриса Лиза Арзамасова привела сына на танцы

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Папины дочки» в этот раз пришла на занятия по танцам с сыном, о чем сообщила в своих социальных сетях. Она исполняла чувственный танец в стиле танго. В то же время Лев оценивающим взглядом смотрел на маму и изредка покачивал головой.