Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ВСУ за час выпустили 19 снарядов «натовского» калибра по Горловке

Происшествия
ВСУ за час выпустили 19 снарядов «натовского» калибра по Горловке

Начиная с 11 вечера по Москве, украинские боевики нанесли 19 ударов из артиллерии 155 калибра по Горловке в ДНР. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

Массированным ударам подверглись Центрально-Городской и Никитовский районы города. Обстрел велся снарядами «натовского» калибра 155 мм. Первые 7 снарядов ВСУ выпустили в 23:09, последний на данный момент обстрел Горловки произошел в 23:58.

Ранее Американский журналист Клейтон Моррис счел геноцидом действия ВСУ в Донбассе. От отметил, что вина за начало боевых лежит исключительно на украинской стороне и отрицать этот факт будет только человек с недостатком образования.
горловка всу обстрел всу преступления всу днр
Военкоры ФАН