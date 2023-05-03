Начиная с 11 вечера по Москве, украинские боевики нанесли 19 ударов из артиллерии 155 калибра по Горловке в ДНР. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Массированным ударам подверглись Центрально-Городской и Никитовский районы города. Обстрел велся снарядами «натовского» калибра 155 мм. Первые 7 снарядов ВСУ выпустили в 23:09, последний на данный момент обстрел Горловки произошел в 23:58.
Ранее Американский журналист Клейтон Моррис счел геноцидом действия ВСУ в Донбассе. От отметил, что вина за начало боевых лежит исключительно на украинской стороне и отрицать этот факт будет только человек с недостатком образования.