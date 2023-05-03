«Арсенал» обыграл «Челси» в чемпионате Англии и возглавил турнирную таблицу

«Арсенал» обыграл «Челси» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Традиционное лондонское дерби, которое прошло на стадионе «Арсенала», завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев. Среди гостей отличился Нони Мадуэке, который играл под номером 65. Для него этот забитый мяч стал дебютным за «Челси».
«Арсенал» прервал четырехматчевую серию без побед, лишь с одним поражением и вернулся в первую строчку турнира, забив 78 очков. «Челси» не смогли одержать победу уже в семи матчах чемпионата английской лиги. В настоящий момент команда идет в 12-м месте с 39-ю очками.
Ранее стало известно, что «Пари Сен‑Жермен» отстранил Лионеля Месси от матчей из-за самовольного отъезда в Саудовскую Аравию.