«Арсенал» обыграл «Челси» в чемпионате Англии и возглавил турнирную таблицу

«Арсенал» прервал четырехматчевую серию без побед, лишь с одним поражением и вернулся в первую строчку турнира, забив 78 очков. «Челси» не смогли одержать победу уже в семи матчах чемпионата английской лиги. В настоящий момент команда идет в 12-м месте с 39-ю очками.