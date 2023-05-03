Молодой человек на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в Москве

Мужчина на электросамокате сбил ребенка 2021 года рождения на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что мальчик в момент происшествия находился с мамой возле одного из домов по улице Профсоюзной. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
«Около одного из домов на улице Профсоюзная 24-летний мужчина, управляя электросамокатом, сбил малолетнего 2021 года рождения, гулявшего в сопровождении мамы», — сказано в сообщении.
Уточняется, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты административного расследования.
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