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Молодой человек на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в Москве

Происшествия
Молодой человек на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в Москве

Мужчина на электросамокате сбил ребенка 2021 года рождения на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что мальчик в момент происшествия находился с мамой возле одного из домов по улице Профсоюзной. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

«Около одного из домов на улице Профсоюзная 24-летний мужчина, управляя электросамокатом, сбил малолетнего 2021 года рождения, гулявшего в сопровождении мамы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты административного расследования.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил против размещения самокатов у мест воинской славы.
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