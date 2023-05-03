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В Госдуме предложили внести поправки в ТК России для защиты прав военнослужащих

Общество
В Госдуме предложили внести поправки в ТК России для защиты прав военнослужащих

Пакет законопроектов о внесении изменений в ТК РФ внесла сенатор Ольга Ковитиди. Документы, касающиеся законопроектов, опубликованы в электронной базе ГД.

Изменения коснутся трудового статуса военнослужащих. Договор работодателя с мобилизованными или добровольцами в зоне боевых действий приостанавливается на период прохождения службы.

«Днем приостановления трудового договора считается день подачи заявления работником о приостановлении действия трудового договора. Увольнение в этот период не допускается», — уточняется в документе.

Супруги мобилизованных или служащих по контракту бойцов, согласно предложенным поправкам, могут работать неполный рабочий день. Им также запрещается работать ночью.

Ранее сообщалось, что Госдума в третьем чтении приняла закон, расширяющий кредитные каникулы для созаемщиков граждан России, мобилизированных на военную службу.
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