В Госдуме предложили внести поправки в ТК России для защиты прав военнослужащих

Пакет законопроектов о внесении изменений в ТК РФ внесла сенатор Ольга Ковитиди. Документы, касающиеся законопроектов, опубликованы в электронной базе ГД.
Изменения коснутся трудового статуса военнослужащих. Договор работодателя с мобилизованными или добровольцами в зоне боевых действий приостанавливается на период прохождения службы.
«Днем приостановления трудового договора считается день подачи заявления работником о приостановлении действия трудового договора. Увольнение в этот период не допускается», — уточняется в документе.
Супруги мобилизованных или служащих по контракту бойцов, согласно предложенным поправкам, могут работать неполный рабочий день. Им также запрещается работать ночью.
Ранее сообщалось, что Госдума в третьем чтении приняла закон, расширяющий кредитные каникулы для созаемщиков граждан России, мобилизированных на военную службу.