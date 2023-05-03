В Минобороны Украины сообщили, что раненых солдат ВСУ назначат на другие должности

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что перенесшие ранения военные, которые не могут выполнять боевые задачи, будут назначены на другие должности. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Чиновница отметила, что на данный момент готовится распоряжение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вместе с указами Минобороны Украины и правками к законодательству.
«Вакансий в ВСУ на сегодняшний день в десятки раз больше, чем раненых, которые ждут назначения», — прокомментировала Анна Маляр.
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