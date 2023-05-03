Жена Юдашкина незадолго до смерти мужа опубликовала их последнюю совместную фотографию с Вячеславом Зайцевым

Всего спустя 2 дня после гибели Зайцева из жизни ушел Валентин Юдашкин, который в течение нескольких лет боролся с онкологией. Скончался модельер 2 мая 2023 года. Марина Юдашкина пока не давала комментариев о смерти своего супруга.