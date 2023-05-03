Жена Юдашкина незадолго до смерти мужа опубликовала их последнюю совместную фотографию с Вячеславом Зайцевым

Жена российского модельера Марина Юдашкина в своем Telegram-канале разместила последние фотографии мужа и его коллеги Вячеслава Зайцева. Женщина опубликовала пост 30 апреля. В этот день Зайцев умер на 86-м году жизни. Предварительная причина смерти — кровотечение из желудочно-кишечного тракта.
«Слава Зайцев, мир моды потерял талантливого художника! Вечная тебе память!» — подписала данную публикацию в социальных сетях Марина Юдашкина.
Всего спустя 2 дня после гибели Зайцева из жизни ушел Валентин Юдашкин, который в течение нескольких лет боролся с онкологией. Скончался модельер 2 мая 2023 года. Марина Юдашкина пока не давала комментариев о смерти своего супруга.
Ранее сообщалось, что Король Гламура Сергей Зверев выразил соболезнования семьям Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.