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Жена Юдашкина незадолго до смерти мужа опубликовала их последнюю совместную фотографию с Вячеславом Зайцевым

Шоу-бизнес
Жена Юдашкина незадолго до смерти мужа опубликовала их последнюю совместную фотографию с Вячеславом Зайцевым

Жена российского модельера Марина Юдашкина в своем Telegram-канале разместила последние фотографии мужа и его коллеги Вячеслава Зайцева. Женщина опубликовала пост 30 апреля. В этот день Зайцев умер на 86-м году жизни. Предварительная причина смерти — кровотечение из желудочно-кишечного тракта.

«Слава Зайцев, мир моды потерял талантливого художника! Вечная тебе память!» — подписала данную публикацию в социальных сетях Марина Юдашкина.

Всего спустя 2 дня после гибели Зайцева из жизни ушел Валентин Юдашкин, который в течение нескольких лет боролся с онкологией. Скончался модельер 2 мая 2023 года. Марина Юдашкина пока не давала комментариев о смерти своего супруга.

Ранее сообщалось, что Король Гламура Сергей Зверев выразил соболезнования семьям Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.
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