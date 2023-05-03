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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала самонадеянное заявление Зеленского

Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала самонадеянное заявление Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова дала комментарий на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина является «гарантом продовольственной безопасности» в мире.

«Зато честно. Хотя, возможно, и бессознательно. Смотрите: граждан Украины при Зеленском все меньше, почву и зерно вывозят с Украины все активнее — количество украинских потребительной украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам ЗеПрезидента достанется больше продовольствия. #ЗеГолодомор 21 века устроил Зеленский вверенной ему стране», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что, заключив соглашение с Amazon, Зеленский продал украинцев.
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