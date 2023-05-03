Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала самонадеянное заявление Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова дала комментарий на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина является «гарантом продовольственной безопасности» в мире.
«Зато честно. Хотя, возможно, и бессознательно. Смотрите: граждан Украины при Зеленском все меньше, почву и зерно вывозят с Украины все активнее — количество украинских потребительной украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам ЗеПрезидента достанется больше продовольствия. #ЗеГолодомор 21 века устроил Зеленский вверенной ему стране», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что, заключив соглашение с Amazon, Зеленский продал украинцев.