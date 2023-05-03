Госдеп США одобрил продажу Латвии противокорабельных ракет NSM CDS на сумму 110 миллионов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Латвии высокоточной управляемой ракеты NSM CDS (Naval Strike Missile Coastal Defense System) в совокупности на 110 миллионов долларов. Об этом сообщает Управление Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
В соглашение входят телеметрические, тактические и учебные ракеты, а также интеграционное оборудование, мобильные операционные платформы, аппаратура для работы с боеприпасами и запасные части. Для поставок не требуется визит властей Соединенных Штатов или подрядчиков в Латвию.
«Государственный департамент в рамках продажи оружия и военной техники иностранным государствам одобрил возможную продажу правительству Латвии комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами, а также сопутствующего оборудования на сумму $110 млн», — говорится в документе ведомства.
Также nfv добавили, что главный подрядчик пока не определен, а офсетные соглашения по продаже не предлагались.
Минобороны США убеждены, что продажа ракет увеличит возможность Латвийской Республики противостоять угрозам в Балтийском море. Также все, что относится к защите и безопасности Балтии соответствует интересам США и Латвии.
Ранее сообщалось, что Латвия приняла решение поставить Украине все имеющиеся ракетные комплексы Stinger.