Госдеп США одобрил продажу Латвии противокорабельных ракет NSM CDS на сумму 110 миллионов долларов

В соглашение входят телеметрические, тактические и учебные ракеты, а также интеграционное оборудование, мобильные операционные платформы, аппаратура для работы с боеприпасами и запасные части. Для поставок не требуется визит властей Соединенных Штатов или подрядчиков в Латвию.