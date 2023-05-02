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Следственный комитет опубликовал кадры с места аварии на железной дороге в Брянской области

Происшествия
Следственный комитет опубликовал кадры с места аварии на железной дороге в Брянской области

На месте железнодорожной аварии в Брянской области работают следователи и криминалисты Западного межрегионального СУ на транспорте следственного комитета РФ, сообщает пресс-служба СК России.

«2 мая 2023 года поступила информация о том, что в районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Ведомство подтвердило, что в результате схода рельс с локомотива и вагонов грузового поезда никто не пострадал. Следователи уже находятся на месте происшествия. Выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил место схода вагонов с рельс на железнодорожном перегоне Снежетьская — Белые Берега.
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