Подозреваемых в похищении и убийстве аниматоров задержали под Краснодаром

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на Кубани, сообщает Telegram-канал «112».
Задержанные дают показания, и уже указали места нахождения тел погибших. В настоящий момент обнаружен труп 19-летней Татьяны со следами насильственной смерти. Следователи проводят расследование, выясняют причины и мотивы похищения. Пока не ясно, было ли преступление запланировано заранее.
Преступники в день убийства перевели все деньги со счета Кирилла на счет Татьяны, а затем сняли с карты Татьяны 200 тысяч рублей. Автомобиль, на которым в день похищения аниматоры возвращались с работы, похитители сожгли в лесополосе.
Ранее сообщалось, что тело 19-летней девушки-аниматора Татьяны Мостыко нашли на Кубани.