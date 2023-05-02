Подозреваемых в похищении и убийстве аниматоров задержали под Краснодаром

Преступники в день убийства перевели все деньги со счета Кирилла на счет Татьяны, а затем сняли с карты Татьяны 200 тысяч рублей. Автомобиль, на которым в день похищения аниматоры возвращались с работы, похитители сожгли в лесополосе.