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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о наступлении украинских военных в ближайшие недели

Армия
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о наступлении украинских военных в ближайшие недели

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинская армия начнет контрнаступление в ближайшее время. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что при этом произойдет», — сказал американский политик.

По словам Блинкена, «успех на поле боя — это лучший и, вероятно, самый быстрый способ действительно приступить к переговорам, которые приведут к справедливому и прочному миру».

Ранее украинский посол Пристайко рассказал, что бойцы ВСУ не могут перейти в контрнаступление из-за плохой погоды.
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