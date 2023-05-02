Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о наступлении украинских военных в ближайшие недели

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинская армия начнет контрнаступление в ближайшее время. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что при этом произойдет», — сказал американский политик.
По словам Блинкена, «успех на поле боя — это лучший и, вероятно, самый быстрый способ действительно приступить к переговорам, которые приведут к справедливому и прочному миру».
Ранее украинский посол Пристайко рассказал, что бойцы ВСУ не могут перейти в контрнаступление из-за плохой погоды.