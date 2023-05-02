«Пари Сен‑Жермен» отстранил Лионеля Месси от матчей из-за самовольного отъезда в Саудовскую Аравию

Аргентинский футболист в понедельник, 1 мая, покинул территорию ПЖС без разрешения и отправился в Саудовскую Аравию. Во время дисквалификации он пропустит матчи чемпионата Франции против футбольной команды «Труа», который пройдет 7 мая, и «Аяччо» 13 мая.