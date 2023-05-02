«Пари Сен‑Жермен» отстранил Лионеля Месси от матчей из-за самовольного отъезда в Саудовскую Аравию

Во время дисквалификации в течение двух недель аргентинскому нападающему Лионелю Месси не будет выплачиваться зарплата. Об этом сообщает радиостанция RMC Sport.
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» отстранил от матчей на две недели футболиста по причине его отъезда из Франции без разрешения клуба.
Месси не будет выплачиваться зарплата на период дисквалификации. Также футболист временно отстранен от тренировок.
Аргентинский футболист в понедельник, 1 мая, покинул территорию ПЖС без разрешения и отправился в Саудовскую Аравию. Во время дисквалификации он пропустит матчи чемпионата Франции против футбольной команды «Труа», который пройдет 7 мая, и «Аяччо» 13 мая.
Ранее сообщалось, что ретро-«Спартак» обыграл ретро-«Динамо» в ходе исторического матча.