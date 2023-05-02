Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по факту насилия над дошкольницей в Люберцах

Следственный комитет по Московской области расследует факт применения насилия к учащейся дошкольного учреждения в Люберцах. О результатах проверки будет доложено главе СК России Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба ведомства.
«В социальных медиа получило распространение сообщение о применении насилия в отношении ребенка в одном из частных дошкольных учреждений в городе Люберцы Московской области», — отмечает пресс-служба.
По факту насилия над ребенком Следственный комитет по Московской области организовал процессуальную проверку. Главе ГСУ СК по региону Александру Старикову было поручено сообщить о результатах председателю Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пятиклассника в деревне Шопино Калужской области.