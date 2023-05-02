Американский генерал Милли рассказал о тестировании в США боевых беспилотников на воде, под водой и в воздухе

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе. А в дальнейшем планируют развивать наземные беспилотные машины и танки. Об этом сообщает Foreign Affairs.