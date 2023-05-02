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Американский генерал Милли рассказал о тестировании в США боевых беспилотников на воде, под водой и в воздухе

Армия
Американский генерал Милли рассказал о тестировании в США боевых беспилотников на воде, под водой и в воздухе

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе. А в дальнейшем планируют развивать наземные беспилотные машины и танки. Об этом сообщает Foreign Affairs.

«Мы сейчас экспериментируем и разрабатываем беспилотные морские боевые машины, надводные и подводные. Мы проводим эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками», — рассказал военный эксперт.

Он добавил, что роботы быстро приходят на подмогу военным силам и отметил, что вкупе с ними могут использоваться квантовые вычисления и искусственный интеллект.

По словам Милли, такие разработки будут очень эффективны в проведении военных операций в будущем. А страны, которые развивают такие технологии для ведения боевых действий, будут иметь решающее преимущество.

Ранее начштаба Марк Милли заявлял, что США не стремятся к войне с Россией, но не исключают эскалацию конфликта на Украине.
Марк Милли беспилотники США
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