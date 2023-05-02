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В результате удара беспилотника ВСУ пострадал мужчина в Белгородской области

Происшествия
В результате удара беспилотника ВСУ пострадал мужчина в Белгородской области

Украинский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство в Белгородской области на месте строительства защитных сооружений. В результате атаки пострадал 46-летний мужчина, сообщает источник ФАН.

Беспилотник ВСУ совершил удар по месту проведения земельных работ рядом с селом Прилесье во вторник около 13 часов. Работавший на месте Сергей К. пострадал при взрыве — получил контузию.

Скорая помощь осмотрела пострадавшего мужчину, но от госпитализации он отказался.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Курковичи в Брянской области. Из-за обстрела один из жилых домов загорелся.
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