В результате удара беспилотника ВСУ пострадал мужчина в Белгородской области

Украинский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство в Белгородской области на месте строительства защитных сооружений. В результате атаки пострадал 46-летний мужчина, сообщает источник ФАН.
Беспилотник ВСУ совершил удар по месту проведения земельных работ рядом с селом Прилесье во вторник около 13 часов. Работавший на месте Сергей К. пострадал при взрыве — получил контузию.
Скорая помощь осмотрела пострадавшего мужчину, но от госпитализации он отказался.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Курковичи в Брянской области. Из-за обстрела один из жилых домов загорелся.