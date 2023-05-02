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Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье звучат взрывы и стрельба

Происшествия
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье звучат взрывы и стрельба

В подконтрольной Киеву части Запорожской область прогремело несколько взрывов и слышна стрельба. Председатель движения«Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об этом во вторник вечером.

"В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы и стрельба из стрелкового оружия", — рассказал он.

Рогов указал, что по предварительным данным шум слышен из-за работы украинской ПВО.

Ранее стало известно, что Киеву придется пойти на территориальные уступки, а США, в данном случае, важно сохранить репутацию, считает автор издания Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон.
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