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Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото с отпуска после слухов о расставании с молодым человеком

Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото с отпуска после слухов о расставании с молодым человеком

Российская актриса Светлана Ходченкова отправилась в отпуск, после распространения слухов о разрыве отношений со своим возлюбленным.

Недавно артистка опубликовала в своих социальных сетях фотографию с яхты. Девушка пока никак не прокомментировала слухи о разрыве отношений, так что нет информации с кем звезда отправилась на отдых.

В феврале этого года Светлана Ходченкова появилась на публике с новым молодым человеком. На следующую премьеру актриса приехала одна, и поэтому многие посчитали, что роман постигла неудача. Нынешние слухи о разрыве девушка никак не комментирует.

Ранее стало известно, что Актриса Анна Седакова решила отдохнуть без семьи.
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