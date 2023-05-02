Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото с отпуска после слухов о расставании с молодым человеком

Российская актриса Светлана Ходченкова отправилась в отпуск, после распространения слухов о разрыве отношений со своим возлюбленным.
Недавно артистка опубликовала в своих социальных сетях фотографию с яхты. Девушка пока никак не прокомментировала слухи о разрыве отношений, так что нет информации с кем звезда отправилась на отдых.
В феврале этого года Светлана Ходченкова появилась на публике с новым молодым человеком. На следующую премьеру актриса приехала одна, и поэтому многие посчитали, что роман постигла неудача. Нынешние слухи о разрыве девушка никак не комментирует.
Ранее стало известно, что Актриса Анна Седакова решила отдохнуть без семьи.