Навстречу российскому самолету Ту-142 ВКС над Норвежским морем были подняты британские истребители

Британские истребители начали перехват российского самолета Ту-142 ВСК, который передвигался в международном воздушном пространстве над Норвежским морем. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил Великобритании.
Ведомство заявило, что по тревоге истребители были подняты с авиабазы Лоссимут, чтобы перехватить военный самолет РФ, который следовал вблизи воздушного пространства Великобритании в воскресенье, 30 апреля.
При этом российский самолет Ту-142 не входил в суверенное воздушное пространство Великобритании. В рамках ответных мер Североатлантическим альянсом был поднят истребитель F-35А для наблюдения за самолетом ВКС РФ.
Ранее сообщалось, что в Турции создают инновационный самолет пятого поколения.