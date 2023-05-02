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Навстречу российскому самолету Ту-142 ВКС над Норвежским морем были подняты британские истребители

Армия
Навстречу российскому самолету Ту-142 ВКС над Норвежским морем были подняты британские истребители

Британские истребители начали перехват российского самолета Ту-142 ВСК, который передвигался в международном воздушном пространстве над Норвежским морем. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил Великобритании.

Ведомство заявило, что по тревоге истребители были подняты с авиабазы Лоссимут, чтобы перехватить военный самолет РФ, который следовал вблизи воздушного пространства Великобритании в воскресенье, 30 апреля.

При этом российский самолет Ту-142 не входил в суверенное воздушное пространство Великобритании. В рамках ответных мер Североатлантическим альянсом был поднят истребитель F-35А для наблюдения за самолетом ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что в Турции создают инновационный самолет пятого поколения.
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