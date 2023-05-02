В Ленинградском зоопарке на свет появился детеныш примата семейства игрунковых

Малыш игрунка родился в Ленинградском зоопарке 11 марта у самки по имени Хельга и самца Лусио. Но сообщили сотрудники зоопарка об этом событии только сейчас.
Обыкновенные игрунки — очень маленькие обезьяны. Вес взрослого животного составляет всего 400 граммов. В длину они достигают 50 сантиметров.
Самцы чуть больше самок. Обыкновенные игрунки живут семьями, в которых может быть до 15 особей. В природе они живут в лесах Бразилии.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Приморья «Чудесный» у пары волков родился детеныш.