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В Ленинградском зоопарке на свет появился детеныш примата семейства игрунковых

Общество
В Ленинградском зоопарке на свет появился детеныш примата семейства игрунковых

Малыш игрунка родился в Ленинградском зоопарке 11 марта у самки по имени Хельга и самца Лусио. Но сообщили сотрудники зоопарка об этом событии только сейчас.

Обыкновенные игрунки — очень маленькие обезьяны. Вес взрослого животного составляет всего 400 граммов. В длину они достигают 50 сантиметров.

Самцы чуть больше самок. Обыкновенные игрунки живут семьями, в которых может быть до 15 особей. В природе они живут в лесах Бразилии.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Приморья «Чудесный» у пары волков родился детеныш.
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