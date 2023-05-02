Губернатор Брянской области Богомаз посетил место железнодорожной аварии

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил место схода вагонов с рельс на железнодорожном перегоне Снежетьская — Белые Берега. Об этом глава региона рассказал в Telegram.
«В настоящее время сотрудники МЧС и экстренные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий происшествия», — сообщил губернатор.
Богомаз рассказал, что в период проведения работ по ликвидации последствий аварии на перегоне, для пассажиров в направлении «Брянск-Орел» и «Орел-Брянск» организовали дополнительное транспортное сообщение.
Поезда будет доставлять пассажиров на части маршрута от Орла до Белых Берегов и в обратном направлении. На части маршрута от Белых Берегов до станции «Брянск I» граждан будут довозить автобусы.
Ранее ФАН опубликовал видео с места железнодорожной аварии в Брянской области.