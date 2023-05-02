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Глава Kиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала отменить концерты рэп-исполнителя Loqiemean

Шоу-бизнес
Глава Kиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала отменить концерты рэп-исполнителя Loqiemean

В Генпрокуратуру поступило официальное обращение об отмене концертов рэпера Романа Худякова, известного как Loqiemean в Москве. Соответствующее ходатайство подала руководитель ЛБИ Екатерина Мизулина.

«Обращение по исполнителю Loqiemean, выступившему против СВО, направлено в Генпрокуратуру», — сообщила она.

В обращении говорится, что концерты Loqiemean, а именно их организация и проведение, нарушают защищаемые конституцией права и интересы детей.

Ранее стало известно, что концерты осудившего СВО рэпера Loqiemean частично отменили в России.
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