Глава Kиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала отменить концерты рэп-исполнителя Loqiemean

В Генпрокуратуру поступило официальное обращение об отмене концертов рэпера Романа Худякова, известного как Loqiemean в Москве. Соответствующее ходатайство подала руководитель ЛБИ Екатерина Мизулина.
«Обращение по исполнителю Loqiemean, выступившему против СВО, направлено в Генпрокуратуру», — сообщила она.
В обращении говорится, что концерты Loqiemean, а именно их организация и проведение, нарушают защищаемые конституцией права и интересы детей.
Ранее стало известно, что концерты осудившего СВО рэпера Loqiemean частично отменили в России.