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Роспотребнадзор принял меры для недопущения распространения вируса кори в МГУ

Происшествия
Роспотребнадзор принял меры для недопущения распространения вируса кори в МГУ

В МГУ начато расследование из-за подозрения на корь у одного из студентов. Установлен круг контактных лиц. Приняты меры для недопущения распространения инфекционного заболевания. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В санитарном ведомстве уточнили, что в университет направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая подозрения на корь у одного из студентов МГУ.

«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что второй корпус МГУ перевели на дистанционный формат обучения из-за кори.
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