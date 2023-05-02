Роспотребнадзор принял меры для недопущения распространения вируса кори в МГУ

В МГУ начато расследование из-за подозрения на корь у одного из студентов. Установлен круг контактных лиц. Приняты меры для недопущения распространения инфекционного заболевания. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
В санитарном ведомстве уточнили, что в университет направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая подозрения на корь у одного из студентов МГУ.
«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что второй корпус МГУ перевели на дистанционный формат обучения из-за кори.