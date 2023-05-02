Мария Захарова уличила в коррупции руководство ЕС при закупке вакцин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала контракт на 1,8 миллиарда доз вакцины против коронавируса — 900 миллиона заранее, последние 900 миллиона в качестве опциона. Стоимость всех закупленных вакцин оценивается на 35 миллиардов евро. Об этом пишет в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат считает, что председатель Еврокомиссии ее муж-врач Хайко фон дер Ляйен связаны с коррупцией при закупке вакцин.
Так, в позапрошлом году глава ЕК написала сообщение главе Pfizer Альберту Бурле, предложив ему «договор» по поставкам вакцин. Контракт был подписан.
В течение двух лет ситуация вызывала недоумение у всего мира из-за сегрегационной политики. Захарова отмечает, что вакцина Pfizer была выпущена по предварительному сговору. При этом другие производители искусственно вытеснялись с западного рынка. К примеру Спутник V, который считается первой в мире вакциной от коронавируса, до сих пор не получил официального одобрения в ЕС.
В Евросоюзе были шокированы наглостью руководства, пока в прошлом месяце представитель бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Балдан не подал заявление в суд на Урсулу фон дер Ляйен. Он обвинил ее в коррупции при закупке вакцин от коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава Польши Адам Недзельский потребовал от компании Pfizer прекратить поставки вакцин от COVID-19.