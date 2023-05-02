Мария Захарова уличила в коррупции руководство ЕС при закупке вакцин

В течение двух лет ситуация вызывала недоумение у всего мира из-за сегрегационной политики. Захарова отмечает, что вакцина Pfizer была выпущена по предварительному сговору. При этом другие производители искусственно вытеснялись с западного рынка. К примеру Спутник V, который считается первой в мире вакциной от коронавируса, до сих пор не получил официального одобрения в ЕС.