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Пропавшую на Кубани девушку-аниматора нашли со следами насильственной смерти

Происшествия
Пропавшую на Кубани девушку-аниматора нашли со следами насильственной смерти

Тело 19-летней девушки-аниматора Татьяны Мостыко нашли на Кубани. Как именно погибла девушка пока неизвестно, сообщают местные СМИ.

На трупе были обнаружены следы насильственной смерти. Обстоятельства смерти погибшей устанавливаются.

19-летняя девушка училась в Усть-Лабинском социально-педагогическом колледже. Она работала аниматором. 28 апреля, в день своей пропажи, Татьяна возвращалась с работы вместе с коллегой Кириллом Ч.

По предварительной информации, в Краснодаре на посту ДПС у Тургеневского моста был задержан один из подозреваемых в похищении аниматоров. Он уже дал признательные показания. Некоторые местные СМИ сообщают о поимке второго подозреваемого.

Ранее сообщалось, что автомобиль пропавших без вести аниматоров был найден в лесополосе. Машина серьезно пострадала в результате пожара.
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