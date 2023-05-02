Пропавшую на Кубани девушку-аниматора нашли со следами насильственной смерти

Тело 19-летней девушки-аниматора Татьяны Мостыко нашли на Кубани. Как именно погибла девушка пока неизвестно, сообщают местные СМИ.
На трупе были обнаружены следы насильственной смерти. Обстоятельства смерти погибшей устанавливаются.
19-летняя девушка училась в Усть-Лабинском социально-педагогическом колледже. Она работала аниматором. 28 апреля, в день своей пропажи, Татьяна возвращалась с работы вместе с коллегой Кириллом Ч.
По предварительной информации, в Краснодаре на посту ДПС у Тургеневского моста был задержан один из подозреваемых в похищении аниматоров. Он уже дал признательные показания. Некоторые местные СМИ сообщают о поимке второго подозреваемого.
Ранее сообщалось, что автомобиль пропавших без вести аниматоров был найден в лесополосе. Машина серьезно пострадала в результате пожара.