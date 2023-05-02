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Генерал ВС США Марк Милли заявил о готовности Украины к контрнаступлению

Украина
Генерал ВС США Марк Милли заявил о готовности Украины к контрнаступлению

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли сказал, что Украина может уже сейчас проводить наступательные операции.

«Украинцы прямо сейчас имеют возможности для атаки, они могут проводить наступательные операции», — сказал военный эксперт журналу Foreign Affairs.

Милли отметил, что у Украины за последний год выросли оборонные ресурсы. Однако американский генерал не стал называть сроков наступательной операции, уточнив, что решение об этом будет принимать только Киев. Он также высказал предположение, что украинский конфликт не закончится в этом году.

Ранее сообщалось, что Украина перенесла контрнаступление на неопределенный срок из-за нехватки вооружения.
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