Генерал ВС США Марк Милли заявил о готовности Украины к контрнаступлению

Милли отметил, что у Украины за последний год выросли оборонные ресурсы. Однако американский генерал не стал называть сроков наступательной операции, уточнив, что решение об этом будет принимать только Киев. Он также высказал предположение, что украинский конфликт не закончится в этом году.