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Из перевернувшихся вагонов в Брянской области произошел разлив минеральных удобрений

Происшествия
Из перевернувшихся вагонов в Брянской области произошел разлив минеральных удобрений

Неизвестное вещество разлилось из некоторых вагонов опрокинувшегося грузового поезда в Брянской области, сообщает источник ФАН.

Поезд частично был загружен минеральными удобрения и металлоломом, но большинство вагонов были пустыми. По предварительным данным, из некоторых вагонов локомотива разлились удобрения.

На месте происшествия работает МЧС. Последствия аварии ликвидируются.

Ранее сообщалось, что сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда произошел в 19:47 на перегоне Снежетьская—Белые Берега в Брянской области.
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