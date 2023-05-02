Из перевернувшихся вагонов в Брянской области произошел разлив минеральных удобрений

Неизвестное вещество разлилось из некоторых вагонов опрокинувшегося грузового поезда в Брянской области, сообщает источник ФАН.
Поезд частично был загружен минеральными удобрения и металлоломом, но большинство вагонов были пустыми. По предварительным данным, из некоторых вагонов локомотива разлились удобрения.
На месте происшествия работает МЧС. Последствия аварии ликвидируются.
Ранее сообщалось, что сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда произошел в 19:47 на перегоне Снежетьская—Белые Берега в Брянской области.