Актриса Зепюр Брутян родила сына

Актриса 27-летняя Зепюр Брутян родила своего первого сына. Девушка 2 мая стала мамой.
В феврале, на свой день рождения, актриса открыто объявила о беременности, представила поклонникам в личном блоге свой беременный живот.
Известная пара долгое время скрывала, кого же они ждут. И вот, второго мая 2023 года девушка родила актеру Павлу Прилучному наследника. Девушка опубликовала первые кадры со своим новорожденным сыном и мужем в личном блоге.
Ранее стало известно, что беременная актриса Брутян пришла на пасхальную службу в храм с матерью и детьми.