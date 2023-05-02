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Актриса Зепюр Брутян родила сына

Шоу-бизнес
Актриса Зепюр Брутян родила сына

Актриса 27-летняя Зепюр Брутян родила своего первого сына. Девушка 2 мая стала мамой.

В феврале, на свой день рождения, актриса открыто объявила о беременности, представила поклонникам в личном блоге свой беременный живот.

Известная пара долгое время скрывала, кого же они ждут. И вот, второго мая 2023 года девушка родила актеру Павлу Прилучному наследника. Девушка опубликовала первые кадры со своим новорожденным сыном и мужем в личном блоге.

Ранее стало известно, что беременная актриса Брутян пришла на пасхальную службу в храм с матерью и детьми.
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