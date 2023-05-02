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В РЖД прокомментировали аварию на железной дороге в Брянской области

Происшествия
В РЖД прокомментировали аварию на железной дороге в Брянской области

Взрыв на железнодорожных путях в Брянской области, спровоцировавший сход вагонов рельс, прокомментировали в РЖД.

«Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области», — сообщили в ведомстве.

Сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда произошел в 19:47 на перегоне Снежетьская—Белые Берега. Движение на участке приостановлено.

Пострадавших нет. Пожарный и два восстановительных поезда были направлены на место аварии. Был создан оперативный штаб для ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на территории Брянской области, в результате чего опрокинулись несколько вагонов грузового поезда.
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