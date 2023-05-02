В РЖД прокомментировали аварию на железной дороге в Брянской области

Взрыв на железнодорожных путях в Брянской области, спровоцировавший сход вагонов рельс, прокомментировали в РЖД.
«Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области», — сообщили в ведомстве.
Сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда произошел в 19:47 на перегоне Снежетьская—Белые Берега. Движение на участке приостановлено.
Пострадавших нет. Пожарный и два восстановительных поезда были направлены на место аварии. Был создан оперативный штаб для ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на территории Брянской области, в результате чего опрокинулись несколько вагонов грузового поезда.