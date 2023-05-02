Король Гламура Сергей Зверев выразил соболезнования семьям Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева

Не успело светское общество оправиться от новости об уходе из жизни кутюрье Вячеслава Зайцева, как мир высокой моды потряс новый удар. Сегодня, 2 мая не стало модельера Валентина Юдашкина. Близкие, родные, звезды шоу-бизнеса слились в едином моменте скорби. В беседе с корреспондентом ФАН чемпион мира и абсолютный чемпион Европы в парикмахерском искусстве, Король Гламура, Суперзвезда Сергей Зверев поделился горьким чувством потери, рассказал о дружбе с творцами и их становлении в качестве великих дизайнеров в мире высокой моды.