Король Гламура Сергей Зверев выразил соболезнования семьям Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева

Не успело светское общество оправиться от новости об уходе из жизни кутюрье Вячеслава Зайцева, как мир высокой моды потряс новый удар. Сегодня, 2 мая не стало модельера Валентина Юдашкина. Близкие, родные, звезды шоу-бизнеса слились в едином моменте скорби. В беседе с корреспондентом ФАН чемпион мира и абсолютный чемпион Европы в парикмахерском искусстве, Король Гламура, Суперзвезда Сергей Зверев поделился горьким чувством потери, рассказал о дружбе с творцами и их становлении в качестве великих дизайнеров в мире высокой моды.
Дружба через года
В жизни Сергея Зверева модельеры сыграли знаковые роли. Именно Зайцев рассмотрел в начинающем дизайнере яркий талант и благословил его на путь к звездному пьедесталу высокой моды.
«Мы не успели еще оправиться от ухода Славы Зайцева. Именно от него я получил благословение. Он первый, кто меня признал, как дизайнера, художника-модельера. По профессии у меня «корочка» художника-модельера. В то время — в советское, друг друга никто дизайнерами не славил, никто не поддерживал. А Слава увидел меня и отметил», — делится воспоминаниями Король Гламура.
С Валентином Юдашкиным будущая Суперзвезда познакомилась, когда тот работал в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро (ЦПТКБ). Свои первые шаги в творчестве будущие знаменитости делали вместе. На тот момент Сергей Зверев уже трудился в роскошном советском салоне моды, с успехом выступал на конкурсах.
«Затем Валя открыл свой бренд и ушел из ЦПТКБ в свободное плавание, как дизайнер, художник-модельер, стал творить. Меня пригласили в то же Бюро. Конечно, я не хотел оставлять свою работу. Тогда мне предложили работать три дня там, три дня в Салоне. На тот момент ЦПТКБ было местом, где творили, создавали моду СССР. Я начал работать там. С Валей мы были уже знакомы, дружили. Как-то творчески росли вместе. Площадки то были одни и те же. Мы выступали в концертном зале «Россия», в Кремле и на других. То Юдашкина показы были, то мои, то Славы Зайцева», — рассказал Сергей Зверев.
С течением времени дружба между модельерами и семьей Валентина Юдашкина только крепла. Они стали не просто коллегами по цеху. Король Гламура с теплом вспоминает те времена, вспоминает он и маму дизайнера.
«С мамой его дружил. Валина мама помогала мне. У меня был показ, заболела помощница. Что такое одеть 70 моделей? Можете себе представить? Мама Валентина Юдашкина приехала и помогала мне, она разрулила весь показ. Помогают ведь люди, которые дружат, по-настоящему дружат», — рассказал собеседник.
Есть незаменимые — Зайцев и Юдашкин
Уход из жизни Валентина Юдашкина, признается Сергей Зверев, поверг его в шок. Ведь только недавно на Московской неделе моды роскошная коллекция дизайнера восхищала зрителей и поклонников. Трудно поверить, что столь молодого, полного энергии, сил и идей модельера, больше нет.
«Было видно, что он еще много лет будет показывать эту красоту. Сегодня, когда я узнал эту новость, мы просто обезоружены. Как это несправедливо. Молодой дизайнер, а он именно молодой, в самом рассвете сил, ему еще столько всего создавать, а он ушел. Это меня, конечно, потрясло. Понятно, когда уходят люди в солидном возрасте — это объяснить можно. Но, когда такой молодой дизайнер уходит — это несправедливо», — сетует топ-стилист.
Говорят, незаменимых людей нет. Однако Король Гламура уверен, что личности Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева заставляют взглянуть на эти слова в корне по-другому.
«Валя — большая очень утрата. Очень. Ушел большой художник. Говорят, незаменимых нет. Есть незаменимые — это Слава Зайцев и Валентин Юдашкин. Это незаменимые люди. Заменить и восполнить эту утрату невозможно, никем. Нет второго Юдашкина в мире. Нет, к сожалению, второго Зайцева. Пользуясь случаем, я хочу выразить соболезнования всем родным и близким, родственникам Вали Юдашкина и Славы Зайцева. Пользуясь случаем, хочу выразить лично соболезнования жене Валентина Юдашкина Марине Юдашкиной, маме Валиной, дочери, всем родным. Вечная светлая память творцам», — заключил Сергей Зверев.
Ранее об уходе из жизни модельера Валентина Юдашкина высказался действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов. Он поделился воспоминаниями о последней встрече с мастером.