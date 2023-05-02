Президент Египта прилагает все усилия для завершения переходного периода в Судане

Каир, 2 мая. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна прилагает все усилия для стабилизации режима прекращения огня и завершения переходного периода в Судане, пишут арабские СМИ.
Ас-Сиси сообщил о намерении создать благоприятные условия для мирного диалога между сторонами конфликта в Хартуме, чтобы предотвратить усугубление гуманитарных рисков. Он также выразил желание сотрудничать с Японией для достижения мира в братской стране.
«Наши усилия по формированию переходного правительства направлены на проведение выборов, чтобы установить гражданское правительство», — добавил он.
Ранее Министерство иностранных дел Египта объявило об эвакуации из Хартума 436 граждан наземным путем в координации с суданскими властями.