Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Египта прилагает все усилия для завершения переходного периода в Судане

Весь мир
Президент Египта прилагает все усилия для завершения переходного периода в Судане

Каир, 2 мая. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна прилагает все усилия для стабилизации режима прекращения огня и завершения переходного периода в Судане, пишут арабские СМИ.

Ас-Сиси сообщил о намерении создать благоприятные условия для мирного диалога между сторонами конфликта в Хартуме, чтобы предотвратить усугубление гуманитарных рисков. Он также выразил желание сотрудничать с Японией для достижения мира в братской стране.

«Наши усилия по формированию переходного правительства направлены на проведение выборов, чтобы установить гражданское правительство», — добавил он.

Ранее Министерство иностранных дел Египта объявило об эвакуации из Хартума 436 граждан наземным путем в координации с суданскими властями.
Абдель Фаттах ас-Сиси египет конфликт в судане
Военкоры ФАН