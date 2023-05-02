Президент Египта прилагает все усилия для завершения переходного периода в Судане

Ас-Сиси сообщил о намерении создать благоприятные условия для мирного диалога между сторонами конфликта в Хартуме, чтобы предотвратить усугубление гуманитарных рисков. Он также выразил желание сотрудничать с Японией для достижения мира в братской стране.