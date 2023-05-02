Подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись в населенном пункте Бахмут до 160 метров в различных направлениях — Пригожин

Подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись вглубь Бахмута. О новых достижениях бойцов проинформировал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Он отметил, что штурмовики продвинулись в Бахмут до 160 метров в различных направлениях. На данный момент под контролем ВСУ остались только 2,7 квадратных километра.
«Мы захватили 53 тысяч квадратных метров. Наши потери составили 103 человека», — передает слова Пригожина пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.
При этом потерей должно быть в разы меньше, заметил основатель «оркестра». Причина таких цифр кроется в недостатке боеприпасов, которые бойцы не получают в нужном количестве.