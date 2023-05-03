Полное обеспечение, комфортные условия и премии: как устроена работа ЧВК «Вагнер» в Молькино

Корреспондент ФАН показал работу сотрудников «оркестра» с новобранцами.
Успехи ЧВК «Вагнер» в зоне выполнения специальной военной операции (СВО) привлекают в ряды «оркестра» новых бойцов. Люди звонят со всех регионов России — от Владивостока до Калининграда. Для удобства их присоединения к «музыкальному» братству создано все необходимое.
«Самая главная задача колл-центра — это привести добровольца в нашу компанию, у которого идеология мыслей стоит на первом плане, потому что мы здесь занимаемся защитой интересов нашей Родины», — рассказывает один из сотрудников ЧВК «Вагнер».
Колл-центр работает круглые сутки. Сейчас поток желающих вступить в «оркестр» огромен, из-за чего сюда поступает множество звонков. Записаться пытаются и женщины, однако этика ЧВК «Вагнер» предусматривает только вступление мужчин для выполнения поставленных задач.
При этом обеспечение обмундированием в организации — под ключ. В комплект для будущих бойцов входят две пары ботинок, все слои верхней и нижней одежды, головной убор, каримат (коврик из теплоизолирующего материала), баллистические очки и многое другое.
«Все ребята, которые приходят, обеспечиваются индивидуальными средствами бронезащиты. Дополнительно, уже убывая на слаживание. Парни могут приехать и со своим, не возбраняется», — отмечает в разговоре с журналистом сотрудник службы тыла.
Во время прохождения 21-дневного курса подготовки для всех обучающихся выделена дополнительная провизия. Помимо напитков и еды на выбор, есть и сигареты. Также в столовой за последнее время увеличена норма пищи.
«Сегодня на обед вермишелевый суп с зеленью, каша гречневая с курицей, либо на выбор сотрудник может заказать гуляш из говядины. Также холодная закуска — салат из свежих овощей с зеленью, икра баклажанная, сухарики к первому блюду, масло и компот из чернослива. Объем пищи увеличили в связи с тем, что большая нагрузка при учебных занятиях на полигоне. Это нужно, чтобы они быстрее восстанавливались и чувствовали себя комфортно», — рассказывает один из «вагнеровцев».
После прохождения курса для особо отличившихся предусмотрены вознаграждения. Их выдают в виде шевронов.
«Парни, поздравляю вас с прошедшим курсом первоначальной подготовки в ЧВК «Вагнер», — обращается к бойцам один из инструкторов. — «Теперь вы настоящая наша большая семья, вы вступили в наше братство ЧВК «Вагнер». А в каждой семье все стараются отличить лучших и худших. Но это не значит, что надо опускать руки если кого-то наградили, а кого-то нет. Мы просто поощряем, чтобы вы были лучшими».
Выдаваемых шевронов три вида: зеленый, белый и черный с красным оттенком. За каждый из них предусмотрено финансовое вознаграждение. За первый шеврон выдается в качестве премии 20 тысяч, за второй — 50, а самое максимальное — 100.
Стоит отметить, что после прохождения курса дальше бойцы отправляются в прифронтовую зону для слаживания. Во время выполнения задач знак отличия отличает «вагнеровца», показывая, что ему можно доверить исполнение серьезных заданий.