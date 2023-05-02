«Никогда им не интересовался»: Пригожин ответил на вопрос о своем отношении к Красовскому

Вопрос предпринимателю адресовала редакция Daily Storm. Журналисты проинформировали, что Красовского якобы вынудили покинуть ДНР с помощью «многочисленных угроз физической расправой». По словам представителей редакции, корреспондент сотрудничал с телеведущей Ксенией Собчак и «призывал сжигать украинских детей». В связи с этим авторы уточнили, стал бы Пригожин принимать Красовского в ряды ЧВК «Вагнер», если бы последний изъявил такое желание.