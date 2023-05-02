«Никогда им не интересовался»: Пригожин ответил на вопрос о своем отношении к Красовскому

Журналист Антон Красовский покинул территорию Донецка в конце апреля. Эту информацию прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Вопрос предпринимателю адресовала редакция Daily Storm. Журналисты проинформировали, что Красовского якобы вынудили покинуть ДНР с помощью «многочисленных угроз физической расправой». По словам представителей редакции, корреспондент сотрудничал с телеведущей Ксенией Собчак и «призывал сжигать украинских детей». В связи с этим авторы уточнили, стал бы Пригожин принимать Красовского в ряды ЧВК «Вагнер», если бы последний изъявил такое желание.
«Дорогая редакция Daily Storm, вам надо стать хотя бы Weekly Storm’ом, потому что у вас параноидальные мысли. Честно могу вам сознаться, как на духу: я вообще не знаю, кто такой Антон Красовский, никогда им не интересовался», — передает слова Пригожина пресс-служба бизнесмена в Telegram-канале.
Он добавил, что, если Красовский «хотел сжигать украинских детей», то является «плохим человеком». По словам Пригожина, все дети должны расти и «радовать своих родителей». Он призвал журналистов не «компостировать мозг» ерундовыми запросами, а составлять их профессионально.