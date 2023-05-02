Почти 450 человек погибли с начала вооруженного конфликта в Судане

Хартум, 2 мая. Профсоюз врачей Судана сообщил, что с 15 апреля в результате вооруженного конфликта между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) погибли 447 человек. Более 2 тыс. получили ранения.
В то же время Международная организация по миграции (МОМ) заявила, что покинули свои дома более 334 тыс. жителей восточноафриканского государства, став временно перемещенными лицами. По информации МОМ, это самый большой показатель для страны с января 2022 года.
«До начала конфликта в Судане насчитывалось 3,7 млн ВПЛ. Большинство из них находились в Дарфуре и остро нуждались в гуманитарной помощи», — добавлено в пресс-релизе организации.
Ранее СБР сообщили, что, несмотря на продление режима перемирия, Вооруженные силы продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам столицы. В качестве опорного пункта армия использует военный госпиталь в Омдурмане.