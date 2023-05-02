Аналитики оценили положение рубля на мировом рынке

Также Багманов заявил, что есть опасения по поводу роста инфляции, но при этом улучшились прогнозы по ввп на текущий год. Теперь ожидается рост в пределах от 0,5% до 2%, хотя раньше ожидалось, что он будет в диапазоне от -1% до 1%.