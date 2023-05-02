Аналитики оценили положение рубля на мировом рынке

Финансовый эксперт ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов поделился информацией о том, какое положение на 2 мая занимает рубль на международном рынке, а также тем, какие факторы могут на это влиять.
«Как мы и ожидали, рубль смог укрепиться к отметке 80. Пока что, в целом, можно сказать, что диапазон от 80 до 85 остается актуальным, но вот рубль пытается пройти ниже да в диапазон 75 80, и если цены на них будут стабильные даже пытаться подрастать, то, конечно, скорее всего, мы ожидаем, что в течение мая рубль сможет укрепиться ниже 80», — описал финансовую ситуацию эксперт.
При этом, эксперты рассказали о том, что по итогам пятницы 28 апреля «рубль достаточно неплохо укрепился», а именно на 1,3%. И прогресс продолжает набирать обороты.
«С отметки 81,30 рубль смог укрепиться до уровня 80,3 рубля за доллар, хотя в моменте опускался ниже 80 долларов: падал почти до 79. Сейчас рубль опять укрепляется и торгуется 79,70», — отмечает аналитик Багманов.
Что особенно влияет на позицию рубля
По словам аналитика, «основной эффект» оказали экспортеры, которые активно продавали валюту для уплаты налогов. Они уплачивали в том числе квартальные налоги, особенно НДД (налог на добавленный доход), и «все это, конечно, поддержало рубль».
Как важное событие аналитик отметил заседание официального банка России, которое прошло 28 апреля. По словам эксперта, банк оставил ставку без изменений на уровне 7,5%. При этом было отмечено, что на следующем заседании возможно некоторое повышение.
Также Багманов заявил, что есть опасения по поводу роста инфляции, но при этом улучшились прогнозы по ввп на текущий год. Теперь ожидается рост в пределах от 0,5% до 2%, хотя раньше ожидалось, что он будет в диапазоне от -1% до 1%.
«Также сегодня, вышли данные по индексу деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях. В апреле он составил 52,6 пункта — и это ниже, чем было в марте (53,2). Однако, в целом показатель выше 50 пунктов означает, что все-таки в отрасли идет рост», — отметил аналитик.
Рубль по отношению к юаню
По отношению к юаню рубль также укрепился примерно на 1%. В пятницу, 28 апреля, данные варьировались с 11,7 до 11,57. Со 2 мая, по словам экспертов, валюта торгуется уже чуть ниже 11,5.
«Но здесь пока тоже все-таки остается актуальным диапазон от 11,5 до 12. Как мы и ожидали, к нижней границе удалось прийти, а дальнейшая динамика в большей степени будет зависеть от экспортных поступлений и от цен на нефть, поэтому следим в данном случае за ценами на нефть», — заключил аналитик.
Ранее Багманов рассказал о том, какое положение на рынке занимает, непосредственно, сама нефть, а также — от каких факторов ее стоимость может меняться.