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МИД РФ: Польша превращается в плацдарм для накачки Киева оружием

Политика
МИД РФ: Польша превращается в плацдарм для накачки Киева оружием

Варшава охотно предлагает территорию Польши в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима. Соответствующее заявление сделал МИД России.

Внешнеполитическое ведомство указало и на другие действия Варшавы. В МИД РФ подчеркнули, что польская сторона не стесняется отправлять своих наемников на Украину, а также заняла агрессивную враждебную позицию в отношении России, пишет радио Sputnik.

Напомним, что польские власти ранее совместно с полицией ворвались в школу при российском посольстве. Диппредставительство РФ направило в МИД республики ноту протеста в связи с силовым изъятием учебного заведения. Следственный комитет России также намерен дать правовую оценку действиям Варшавы.
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