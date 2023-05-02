В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

На территории Китая было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным центра, эпицентр землетрясения находился в 35 километрах к северо-востоку от городского поселения Баошань с численностью 935 тысяч человек. Очаг стихии был на глубине 40 километров. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.
Ранее сообщалось, что американские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 в Перу. Эпицентр был к востоку от города Контамана в 45 километрах.