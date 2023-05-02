Президент США Джо Байден не будет вести переговоры с Конгрессом о недопущении дефолта

Президент США Джо Байден не будет вести переговоры с Конгрессом относительно недопущения дефолта, который может случиться 1 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она напомнила, что Байден уже заявлял, что предотвращение дефолта — это конституционная обязанность Конгресса. По ее словам, это не тот вопрос, по которому Белый дом будет вести переговоры.
«При предыдущем президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды. В этот раз не должно быть иначе», — заявил Жан-Пьер.
Она указала, что повысить потолок госдолга нужно без каких-либо условий. По ее словам, Hешение Байдена не вести переговоры с конгрессменами не изменится, считает представитель Белого дома.
Ранее Минфин США заявил о невозможности дальнейшего обслуживания американского госдолга.