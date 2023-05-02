Неизвестные заминировали участок железнодорожных путей в Брянской области

Взрыв прогремел на территории Брянской области. Неизвестные подорвали железнодорожные пути, в результате чего опрокинулись несколько вагонов грузового поезда. Об этом говорится в материале Telegram-канала «112».
Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов уже выехали на место происшествия.
При этом никакой информации о причиненном ущербе, а также пострадавших к текущему моменту не поступало. Также остается неизвестным, на каком именно участке железнодорожного полотна произошел взрыв.
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