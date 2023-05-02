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Петербуржцам рассказали, когда восстановится движение поездов на «зеленой ветке» метрополитена

Происшествия
Петербуржцам рассказали, когда восстановится движение поездов на «зеленой ветке» метрополитена

На Невско-Василеостровской линии петербургского метро в тоннеле сломался светофор. Интервалы между прибытием поездов увеличены до 8-12 минут. Об этом сообщил источник ФАН.

Самыми «пострадавшими» станциями линии стали «Василеостровская», «Приморская», «Зенит» и «Беговая».

Информационно-справочный центр городского метрополитена сообщает, что движение наладится после 21:00. До этого времени жителям города лучше добираться домой наземным транспортом.

Ранее пресс-служба подземки сообщила, что вход на станцию метро «Василеостровская» будет закрыт в утренние часы до 17 сентября из-за ремонта эскалатора.
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