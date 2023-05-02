Профессор Парфенов назвал препараты, которые помогут победить болезнь Альцгеймера

Профессор Владимир Парфенов объяснил, какие препараты являются наиболее эффективными против болезни Альцгеймера. Он сообщил об исследованиях в этом направлении.
В беседе с изданием «Газета.Ru» он подчеркнул, что на данный момент многие придерживаются бета-амилоидной гипотезы. По ней в мозге пациента появляются амилоидные бляшки.
Несмотря на то, что некоторые выступают против этого, антиамилоидные препараты работают. Он напомнил, что в прошлом году был зарегистрирован первый препарат против недуга. Тем не менее, лекарство обладает большим количеством побочных эффектов.
Чтобы предотвратить болезнь, необходимо придерживаться некоторых простых правил. Ранее специалисты перечислили привычки, которые помогут сохранить память.