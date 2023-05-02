Варшава ставит на карту все: политолог Засорин о «причудах» современной польской русофобии

Дело в том, объясняет он, что приближаются польские парламентские выборы в октябре этого года. Два основных конкурента на них — нынешняя правящая партия «Порядок и справедливость» (PiS), которую представляют президент Анджей Дуда, лидер партии Ярослав Качиньский и Петр Глиньский. Причем надо еще отметить, что последний, будучи вице-премьером, одновременно является министром культуры и национального наследия. И во всех трех должностях он себя проявил как пещерный русофоб, считает Сергей Засорин. А все потому, что на всех трибунах и во всех документах требует исключить русскую культуру из духовного развития современной Европы. Он самый главный гонитель на нее не только в Польше, но и в Европе в целом.