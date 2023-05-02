Варшава ставит на карту все: политолог Засорин о «причудах» современной польской русофобии

В интервью изданию Kurier Lubelski вице-премьер правительства Польши Петр Глинький раскритиковал бывшего главу кабмина Дональда Туска, лидера оппозиционной партии страны «Гражданская платформа». Его он считает едва ли не пособником Москвы, заявившимся на родину после работы в ЕС, чтобы отстаивать «Северный поток». По мнению заместителя директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, кандидата исторических наук, политолога Сергея Засорина, высказанного в беседе с ФАН, это из-за опасений проиграть приближающиеся парламентские выборы.
«Неслучайно в своем интервью Глиньский обрушился на экс-премьера Польши Дональда Туска, который затем длительное время занимал должность председателя Европейского союза. Он обвинил Туска в том, что тот, вернувшись в Польшу после службы в европейской власти, стал лоббировать интересы немецко-российского проекта газопровода «Северный поток», и он является, по сути дела, скрытым агентом Москвы. Конечно, здесь явное преувеличение, явный переход в крайности, но, с другой стороны, Туск действительно является сторонником нормализации экономических отношений с Россией. Он этого пытается добиться и в политических баталиях внутри Польши, и в Европе, пользуясь своими предыдущими связями Евросоюзе», — обрисовал ситуацию политолог.
Дело в том, объясняет он, что приближаются польские парламентские выборы в октябре этого года. Два основных конкурента на них — нынешняя правящая партия «Порядок и справедливость» (PiS), которую представляют президент Анджей Дуда, лидер партии Ярослав Качиньский и Петр Глиньский. Причем надо еще отметить, что последний, будучи вице-премьером, одновременно является министром культуры и национального наследия. И во всех трех должностях он себя проявил как пещерный русофоб, считает Сергей Засорин. А все потому, что на всех трибунах и во всех документах требует исключить русскую культуру из духовного развития современной Европы. Он самый главный гонитель на нее не только в Польше, но и в Европе в целом.
«Выборы приближаются, и главным соперником правящей партии является партия «Гражданская платформа», которую как раз, вернувшись из Брюсселя, и стал возглавлять Дональд Туск. PiS медленно, но теряет свое влияние, что показывают все последние опросы общественного мнения. И у «Гражданской платформы» есть очень большой шанс победить на ближайших парламентских выборах. Причем именно на Туска и его партию делают сегодня ставку и в Брюсселе, в Еврокомиссии, по крайней мере, в Совете Европейского союза, поскольку им кажется, что нынешнее польское руководство занимает слишком одиозную, слишком оголтелую политику, противопоставляя себя временами Европе в целом. Поэтому все сегодняшние еврочиновники, которые пытаются поддерживать интересы Франции, Германии, ряда других европейских стран, хотели бы сменить политическую власть Польши. И Туск с его «Гражданской платформой» кажется более рациональным, более сговорчивым, более надежным в будущем руководстве страны», — полагает собеседник ФАН.
И здесь надо обязательно иметь ввиду, что если «Гражданская платформа» придет к власти, победив на парламентских выборах, то отношение новых властей Польши к конфликту на Украине существенно изменится.
«Поэтому сегодня руководство Украины — и президент Зеленский, и все его окружение — ну просто, я бы сказал, молятся за победу нынешних польских руководителей и президента Дуды, который сегодня заявляет о неразрывном союзе с Украиной, имею ввиду поглощение ее Польшей», — убежден эксперт.
Вот почему сегодня на карту Варшава тоже ставит все. И достаточно резкое высказывание Глиньского должно, по замыслу, повлиять на поляков-избирателей с тем, чтобы они испугались, задумались и ни в коем случае не перестали поддерживать нынешнюю правящую партию. Ну а как решит для себя польское население, время покажет, продолжил Сергей Засорин.
«Одно очевидно: по мнению экспертов, если правящая партия “Порядок и справедливость” будет продолжать тянуть Польшу в одном совершенно авантюрном направлении, то полякам не избежать экономического кризиса в течение самого ближайшего времени и достаточно большого, я бы сказал, социального беспокойства, переходящего в политический протест», — подытожил политолог.
Ранее Сергей Засорин объяснил, почему вице-премьер польского правительства Петр Глинький высказался против связей стран ЕС с Россией.