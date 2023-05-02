Противоборствующие силы Судана объявили перемирие на 7 дней

Министерство иностранных дел Южного Судана сообщило, что президент Салва Киир провел телефонный разговор с каждой стороной вооруженного конфликта в Хартуме. Во время беседы участники боестолкновений согласились остановить сражение на 7 дней, которое начнется 4 мая.