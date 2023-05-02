Противоборствующие силы Судана объявили перемирие на 7 дней

Хартум, 2 мая. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло договорились на новое перемирие, пишут арабские СМИ.
Министерство иностранных дел Южного Судана сообщило, что президент Салва Киир провел телефонный разговор с каждой стороной вооруженного конфликта в Хартуме. Во время беседы участники боестолкновений согласились остановить сражение на 7 дней, которое начнется 4 мая.
«Киир подчеркнул обеим участникам во время телефонных разговоров важность прекращения огня и назначения представителей каждой стороны для проведения мирных переговоров, которые пройдут в согласованном месте», — сказано в заявлении МИД.
Ранее ВС республики и Силы быстрого реагирования (СБР) объявляли о своем согласии продлить гуманитарное перемирие еще на 72 часа. Однако, несмотря на режим прекращения огня, стороны продолжали наносить удары.