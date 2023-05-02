В Нижегородской области школьника убило током от оборванного провода ЛЭП

В Нижегородской области первоклассник погиб после удара током от оставленного без присмотра оборванного провода линии электропередачи. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета РФ.
Согласно данным, трагедия произошла 28 апреля в населенном пункте Подрезово городского округа Бор. Восьмилетний мальчик во время дневной прогулки коснулся оборванного провода, в результате чего был поражен электрическим током. От полученных травм ребенок скончался на месте.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ходе разбирательства сотрудники правоохранительных органов оценят действия энергоснабжающей организации, которая отвечает за состояние линий электропередачи.
Ранее СК РФ инициировал проверку из-за травмы ребенка на эскалаторе в одном из ТЦ Махачкалы.