В Нижегородской области школьника убило током от оборванного провода ЛЭП

Согласно данным, трагедия произошла 28 апреля в населенном пункте Подрезово городского округа Бор. Восьмилетний мальчик во время дневной прогулки коснулся оборванного провода, в результате чего был поражен электрическим током. От полученных травм ребенок скончался на месте.