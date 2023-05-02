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Начштаба США Милли: Вашингтон намерен помешать формированию военного альянса Москвы и Пекина

Политика
Начштаба США Милли: Вашингтон намерен помешать формированию военного альянса Москвы и Пекина

США приложат все усилия, чтобы помешать появлению стратегического военного альянса между Россией и Китаем. Об этом заявил в интервью Foreign Affairs председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли.

Начштаба отметил, что в сравнении с холодной войной, сейчас в мире три «великие силы», которыми Милли считает США, Россию и Китай. По его мнению, нынешний мир является более сложным для управления.

«Все имеют значительный присущий потенциал мощи в их населениях, экономиках и конечно в военном отношении. Все три имеют значительные ядерные арсеналы», — добавил он.

Милли отметил, что сейчас США видят все больше свидетельств сближения России и Китая. Он добавил, что подобное развитие событий не входит в интересы США.

Также в ходе этого интервью начштаба указал, что США не хотят войны с Россией. По его словам, Москва тоже не желает подобного развития событий.
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