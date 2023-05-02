Начштаба США Милли: Вашингтон намерен помешать формированию военного альянса Москвы и Пекина

США приложат все усилия, чтобы помешать появлению стратегического военного альянса между Россией и Китаем. Об этом заявил в интервью Foreign Affairs председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли.
Начштаба отметил, что в сравнении с холодной войной, сейчас в мире три «великие силы», которыми Милли считает США, Россию и Китай. По его мнению, нынешний мир является более сложным для управления.
«Все имеют значительный присущий потенциал мощи в их населениях, экономиках и конечно в военном отношении. Все три имеют значительные ядерные арсеналы», — добавил он.
Милли отметил, что сейчас США видят все больше свидетельств сближения России и Китая. Он добавил, что подобное развитие событий не входит в интересы США.
Также в ходе этого интервью начштаба указал, что США не хотят войны с Россией. По его словам, Москва тоже не желает подобного развития событий.